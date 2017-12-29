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Установлена причина крупнейшего за много лет пожара в Нью-Йорке

Мэр Де Блазио предостерегает против преждевременных выводов

Крупнейший за десятки лет пожар в Нью-Йорке произошел из-за ребенка, игравшего с кухонной плитой.

Как передает The Daily News, соответствующее заявление мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио сделал во время своей радиопередачи. Де Блазио сообщил, что случившееся было трагической случайностью – по предварительным данным, с системой противопожарной безопасности здания проблем не было.

Пожар в столетнем жилом здании в Бронксе уже унес жизни 12 человек, количество жертв еще уточняется. Согласно городским записям, дом недавно получил одобрение от властей на реконструкцию.


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