В 20 районах Томской области прошли работы по благоустройству

В Томской области подошел к концу стартовый этап программы «Формирование комфортной городской среды».

В ходе работ по благоустройству, которые прошли в 20 муниципалитетах региона, была охвачена территория, на которой проживают более 40 тысяч человек, сообщается на официальном сайте администрации Томской области.

В программу текущего года были включены 183 дворовых территории и 27 мест общественного пользования. К сегодняшнему дню благоустроено более 150 дворов. Из 27 парков и скверов сданы 20. Работы по остальным объектам находятся на стадии завершения.

Полностью программу 2017 года успели реализовать 12 муниципалитетов, во всех остальных районах сроки окончания работ наступят к середине ноября и началу декабря.

В целом Томская область показала в этом году хорошие результаты по исполнению федеральной программы благоустройства — регион попал в первую пятерку лидеров проекта.

В планах на будущий год — привести в порядок 56 сел, деревень и поселков области, численность населения которых превышает одну тысячу человек.