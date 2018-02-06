В 2017 французы потратили в интернете более 81 млрд евро

В 2017 году французы потратили в интернете 81,7 млрд евро, что на 14,3% больше, чем в 2016 году. Повышение произошло благодаря большей клиентской базе, увеличению частоты покупок и появлению новых товаров, объявила во вторник Федерация сектора. Согласно опросу Médiamétrie для Федерации электронной коммерции и дистанционной продажи (Fevad), онлайн-продажи выросли на 14,3% в течение прошлого года.

«В 2017 году было осуществлено 1,2 миллиарда онлайн-транзакций, что на 20,5% больше, чем в 2016 году», – добавил представитель Федерации в своем заявлении, сообщает AFP.

В четвертом квартале рынок электронной коммерции зафиксировал рекорд роста, в частности, в рекламных операциях в ноябре.

Таким образом, в период до Рождества продажи в Интернете выросли на 17,5% до 16,5 млрд евро.

Наконец, «М-коммерция» (продажи на смартфонах и планшетах) продолжает завоевывать рыночную долю.

Таким образом, «индекс iCM, который измеряет продажи через Интернет, вырос на 38% за один год», – добавил представитель Федерации.

В связи с увеличением числа кибер-покупателей, частотой покупки и развития предложения, электронная коммерция должна продолжать расти в ближайшие месяцы и превысить 90 миллиардов евро в 2018 году, считает Федерация.