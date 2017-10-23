В 2017 году в России заморозили активы террористов на 6 млн рублей

Росфинмониторинг совместно с ФСБ и коммерческими банками построил модель финансового поведения террористов. В России запущен механизм внесудебной заморозки активов людей, которые связаны с терроризмом.

С начала 2017 года удалось заморозить около 6 млн рублей активов людей, которые предположительно являются террористами, пишет ИА REGNUM со ссылкой на Юрия Чиханчина, главу Росфинмониторинга. На встрече с Владимиром Путиным, президентом РФ, он отметил, что, с одной стороны 6 млн — это небольшая сумма. Однако с другой стороны, теракт в Санкт-Петербурге стоит всего лишь 150 тысяч рублей. Относительно этого, шесть миллионов — очень большая сумма для террористов.

Чиханчин также подчеркнул, что совместно с банками и ФСБ уже удалось блокировать конкретные счета и действия. Речь идет о выявлении 200 человек, связанных с терроризмом. Сейчас в отношении этих людей возбуждены уголовные дела.