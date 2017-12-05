В 2017 году иностранный турпоток по рекам России вырос на треть

Интерес к внутрироссийским речным путешествиям у иностранцев увеличился на 30%. Уже продана почти половина круизов на 2018 год.

В минувшую навигацию по водным путям Московского бассейна совершили вояж более 80 тысяч зарубежных туристов, сообщает пресс-служба ФГБУ «Канал имени Москвы».

Руководитель ФГБУ «Канал имени Москвы» Герман Елянюшкин отметил, что из общего объема туристов, отправившихся в круизы по рекам России, в этом году треть составили иностранцы, причем в навигацию-2017 их количество увеличилось более чем на 30% и составило 81 тысячу человек. В прошлом году этот показатель был равен 62,2 тысяч человек.

По словам Елянюшкина, с зарубежными путешественниками на внутренних водных путях Московского бассейна работают в основном четыре перевозчика: это круизные компании «Водоход», «Мостурфлот», а также «Донинтурфлот» и «Пассажирский флот».