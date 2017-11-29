В 2018 году Роскачество будет исследовать бензин

В пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоялись общественные слушания по проблематике качества бензина и методик его исследования.

В обсуждении принял участие руководитель Роскачества Максим Протасов.

Вопрос качества автомобильного топлива – одна из общественно значимых проблем, поэтому Роскачество первым заключило соглашение с Росстандартом об исследовании бензина в ведомстве. Это позволит Росстандарту на основании данных Роскачества принимать административные меры к нарушителям.

Исследования бензина запланированы на 2018 год, а сейчас уже началась подготовительная работа, отметил Протасов.

По словам министра Российский Федерации Михаила Абызова, существует необходимость в создании внятного навигатора для автомобилистов. Он отметил, что таким ориентиром должно стать Роскачество.

Исследование Роскачества поможет потребителю понять, насколько пригодный к использованию продукт реализуют на той или иной заправке.

Также на каждой АЗС появятся соответствующие сертификаты, подтверждающие происхождение топлива. А в идеале автолюбитель сможет пользоваться специальным приложением, где сможет получить всю необходимую информацию по исследованию качества бензина, пояснил Михаил Абызов.