Сегодня:
$
Нефть
Золото
29 ноября, в 13:43
Новости

В 2018 году Роскачество будет исследовать бензин

Это позволит применять административные меры к нарушителям стандартов поставляемого топлива

В пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоялись общественные слушания по проблематике качества бензина и методик его исследования.

В обсуждении принял участие руководитель Роскачества Максим Протасов.

Вопрос качества автомобильного топлива – одна из общественно значимых проблем, поэтому Роскачество первым заключило соглашение с Росстандартом об исследовании бензина в ведомстве. Это позволит Росстандарту на основании данных Роскачества принимать административные меры к нарушителям.

Исследования бензина запланированы на 2018 год, а сейчас уже началась подготовительная работа, отметил Протасов.

По словам министра Российский Федерации Михаила Абызова, существует необходимость в создании внятного навигатора для автомобилистов. Он отметил, что таким ориентиром должно стать Роскачество.

Исследование Роскачества поможет потребителю понять, насколько пригодный к использованию продукт реализуют на той или иной заправке.

Также на каждой АЗС появятся соответствующие сертификаты, подтверждающие происхождение топлива. А в идеале автолюбитель сможет пользоваться специальным приложением, где сможет получить всю необходимую информацию по исследованию качества бензина, пояснил Михаил Абызов.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
28 ноября, в 19:26
Эксперты внедрят “умный контроль” бензиновых суррогатов
Новости
25 ноября, в 14:05
Эксперт предложил установить цены на ГСМ на уровне себестоимости
Новости
16 декабря, в 00:00
Главе МИД Украины посоветовали не появляться на встречах СБ ООН

Оставить комментарий

avatar