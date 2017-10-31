В 2018 году снизят тарифы на проезд в плацкарте и общих вагонах

Федеральная антимонопольная служба России предлагает снизить тарифы на проезд в поездах. Изменения коснутся пассажирских перевозок в плацкарте и общих вагонах. Предполагается, что цены снизятся на 10%.

Новые правила ценообразования могут вступить в силу уже в 2018 году, пишет ТАСС со ссылкой на Александра Редько, заместителя главы ФАС. Тарифы снизятся на пассажирских перевозках дальнего следования.

Министерство транспорта и Минэкономразвития, однако, выступили против этой инициативы, поэтому ее обсуждение пришлось временно отложить. Судьбу этой инициативы могут решить на ближайшем совещании в правительстве.

Ранее «Практика» не раз писала о предложениях Федеральной антимонопольной службы.