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31 октября, в 19:22
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В 2018 году снизят тарифы на проезд в плацкарте и общих вагонах

Цены станут ниже на 10%

Федеральная антимонопольная служба России предлагает снизить тарифы на проезд в поездах. Изменения коснутся пассажирских перевозок в плацкарте и общих вагонах. Предполагается, что цены снизятся на 10%.

Новые правила ценообразования могут вступить в силу уже в 2018 году, пишет ТАСС со ссылкой на Александра Редько, заместителя главы ФАС. Тарифы снизятся на пассажирских перевозках дальнего следования.

Министерство транспорта и Минэкономразвития, однако, выступили против этой инициативы, поэтому ее обсуждение пришлось временно отложить. Судьбу этой инициативы могут решить на ближайшем совещании в правительстве.

Ранее «Практика» не раз писала о предложениях Федеральной антимонопольной службы.


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sergei
Гость
sergei

Правильльно, тарифы снизить, а потом убрать эти вагоны, оставить только купейные….. У нас в новостях сказали что тарифы не увеличатся в будущем году

20 часов 12 минут назад
wpDiscuz

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