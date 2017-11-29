В 2018 году стипендии вырастут на четыре процента

В России с 1 сентября 2018 года будут проиндексированы студенческие стипендии.

Как заявила глава глава министерства образования и науки Ольга Васильева, в следующем году планируется рост объемов стипендиального фонда, сообщает RT.

Предполагается, что он увеличится на три миллиарда 700 миллионов рублей.

Как отметила Васильева, в федеральном бюджете заложены средства на рост стипендий на четыре процента. Выплаты студентам увеличатся с начала следующего учебного года.

Ранее “Практика” писала об инициативе петербургского депутата Андрея Анохина увеличить государственную академическую стипендию для студентов, которые получают за учебу только на высшие баллы, до 22,5 тысяч рублей.