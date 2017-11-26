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26 ноября, в 15:18
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В 2018 году уровень зарплат россиян увеличится на четыре процента

При этом доходы бюджетников вырастут на 15-20 процентов

Реальная заработная плата жителей РФ в 2018 году вырастет на четыре процента.

Как заявил министр финансов России Антон Силуанов, зарплаты бюджетников при этом увеличатся на 15-20 процентов, передает ТАСС.

Это связано с тем, что к 1 ноября 2018 года будут выполнены “майские указы” президента, поэтому в отдельных отраслях рост зарплат будет значительно большим, и он не будет “съеден” инфляцией, подчеркнул министр финансов.

По ожиданиям Минфина, в 2018 году уровень инфляции составит 3,7 процента.

Ранее сообщалось, что правительство дало распоряжение выделить более пяти миллиардов рублей на повышение зарплат федеральным работникам здравоохранения, культуры и образования.


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Андрей
Гость
Андрей

вот только про ЖКХ что то не пишут )))на сколько % поднимут

26 дней 12 часов назад