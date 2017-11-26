В 2018 году уровень зарплат россиян увеличится на четыре процента

Реальная заработная плата жителей РФ в 2018 году вырастет на четыре процента.
Как заявил министр финансов России Антон Силуанов, зарплаты бюджетников при этом увеличатся на 15-20 процентов, передает ТАСС.
Это связано с тем, что к 1 ноября 2018 года будут выполнены “майские указы” президента, поэтому в отдельных отраслях рост зарплат будет значительно большим, и он не будет “съеден” инфляцией, подчеркнул министр финансов.
По ожиданиям Минфина, в 2018 году уровень инфляции составит 3,7 процента.
Ранее сообщалось, что правительство дало распоряжение выделить более пяти миллиардов рублей на повышение зарплат федеральным работникам здравоохранения, культуры и образования.
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вот только про ЖКХ что то не пишут )))на сколько % поднимут