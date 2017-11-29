В 2018 году в Греции начнут строить музей Холокоста

В 2018 году начнутся работы по строительству музея Холокоста в Салониках, сообщил мэр Яннис Бутарис во время пресс-конференции. С этой целью Бутарис провел в Афине встречи с президентом республики Прокописом Павлопулосом и руководителями политического руководства министерства культуры, сообщает Tovima.

«На следующей неделе Прокопис Павлопулос подписывает президентский указ, а затем публикуется в правительственном бюллетене, чтобы начать работу по созданию музея Холокоста», – сказал мэр Салоник.

По его словам, салоникийцы должны знать историю своего города. «Музей будет не только о Холокосте, он также расскажет о влиянии еврейской общины на личность города. История Греции – это не только Александр Великий, Галерий и Византия – это также османское и еврейское присутствие», – отметил он.

Как подчеркнул Яннис Бутарис, с января 2018 года будут запущены подготовительные работы по созданию музея Холокоста, после чего будет подана заявка на разрешение на строительство.

На основе плана будет построят круговое шестиэтажное здание из металла и стекла, высота которого достигнет 32 метров. Оно будет возведено на бывшей территории железнодорожной станции в символическом месте, где погибли 55 000 евреев в концентрационном лагере в Салониках.