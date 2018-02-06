В 2018 году в Москве построят более 20 станций метро

В текущем году в столице будет построено более 20 станций метро, 13 из них расположатся а пределами Московской кольцевой автомобильной дороги.

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, пять станций планируется открыть в составе Калининско-Солнцевской линии. В их числе “Говорово”, “Солнцево”, “Боровское шоссе”, “Новопеределкино” и “Рассказовка”.

Еще четыре станции откроются на Кожуховской линии: “Косино”, “Улица Дмитриевского”, “Лухмановская” и “Некрасовка”.

Еще четыре станции появятся на территории ТиНАО на Сокольнической линии метрополитена: “Филатов луг”, “Прокшино”, “Ольховая” и “Столбово”.

Как отметил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев, открытие новых станций на Калининско-Солнцевской, Кожуховской и Сокольнической линиях улучшит транспортное обслуживание сотен тысяч москвичей.

Ранее Praktika.ru сообщала, что до конца 2018 года на территории Новой Москвы появятся шесть станций метро.