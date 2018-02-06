В 2018 году в Москве построят более 20 станций метро

В текущем году в столице будет построено более 20 станций метро, 13 из них расположатся а пределами Московской кольцевой автомобильной дороги.
Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, пять станций планируется открыть в составе Калининско-Солнцевской линии. В их числе “Говорово”, “Солнцево”, “Боровское шоссе”, “Новопеределкино” и “Рассказовка”.
Еще четыре станции откроются на Кожуховской линии: “Косино”, “Улица Дмитриевского”, “Лухмановская” и “Некрасовка”.
Еще четыре станции появятся на территории ТиНАО на Сокольнической линии метрополитена: “Филатов луг”, “Прокшино”, “Ольховая” и “Столбово”.
Как отметил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев, открытие новых станций на Калининско-Солнцевской, Кожуховской и Сокольнической линиях улучшит транспортное обслуживание сотен тысяч москвичей.
Ранее Praktika.ru сообщала, что до конца 2018 года на территории Новой Москвы появятся шесть станций метро.
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Царство Московия с царями – ворами все дальше отдаляется от остальной России. Скоро слово москаль твердо укоренится у всех, не живущих в Москве и “новой” Москве. Такие вот реалии власти и развития страны. Ненависть к Московии и людям там живущим с каждым днем увеличивается в разы. Царьки богатеют за счет недр страны и народа, а сам народ нищает и деградирует. Позор.
Для особо одаренных Коловоротов……..поэтому правительство надо перемещать по всей России: месяц Омск, месяц Томск…