В 2018 году в России откроется музейный комплекс «Планета океан»

В субботу, 23 декабря, коллегия министерства Культуры России утвердила концепцию развития Музея Мирового океана, согласно которой в 2018 году откроется масштабный музейный корпус “Планета океан” в виде земного шара, а также музейно-образовательный центр “ОКЕАНиЯ”. А до 2022 года планируется открыть выставочный центр “Старый порт” и Центр подводного культурного наследия “Морское собрание”.

«В настоящее время мы ведем строительство огромного комплекса в центре города, который отвечает нашему названию. Ожидается, что к чемпионату мира он будет завершен. Цель новой экспозиции – представление России как морской державы, – рассказала на заседании Минкультуры гендиректор Музея Мирового Океана Светлана Сивкова. – В музейном комплексе будут оборудованы научные лаборатории, на этой площадке появится один из самых больших морских аквариумов в стране, геологические часы, инсталляция «Волна»”.

По словам замминистра культуры РФ Владимира Аристархова, это будет уникальный музей, не имеющий аналогов. Чтобы решить проблему бюджета, Аристархов предложил сделать ставку на иностранных туристов и продвигать его за границей.

Музей мирового океана организован в Калининграде в 1990 году. Он представляет собой многофункциональный центр, занимающийся изучением и сохранением морского наследия, и включает в себя 13 объектов, среди которых музейный флот из пяти кораблей.