В 2019 году в РФ будут маркировать черную и красную икру

В 2019 году в России могут ввести маркировку черной и красной икры. Это будет свидетельствовать о качестве деликатеса.

Стоимость одной маркировки будет варьироваться от 15 до 100 рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на Илью Шестакова, главу Росрыболовства. Икра включена в «Топ-10» товаров, которые должны маркироваться. Эксперимент уже был проведен с меховыми изделиями — на оригинальные шубы ставятся маркировки.

Сейчас обсуждается механизм реализации идеи. Если обсуждения будут результативными, то уже в 2019 году новое правило будет введено.

Ранее «Практика» писала о том, что Росрыболовство собирается запретить вылов байкальского омуля.