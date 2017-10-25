Сегодня:
$
Нефть
Золото
вчера в 21:43
Новости

В 2019 году в РФ будут маркировать черную и красную икру

Такой законопроект разработало Росрыболовство

В 2019 году в России могут ввести маркировку черной и красной икры. Это будет свидетельствовать о качестве деликатеса.

Стоимость одной маркировки будет варьироваться от 15 до 100 рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на Илью Шестакова, главу Росрыболовства. Икра включена в «Топ-10» товаров, которые должны маркироваться. Эксперимент уже был проведен с меховыми изделиями — на оригинальные шубы ставятся маркировки.

Сейчас обсуждается механизм реализации идеи. Если обсуждения будут результативными, то уже в 2019 году новое правило будет введено.

Ранее «Практика» писала о том, что Росрыболовство собирается запретить вылов байкальского омуля.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
вчера в 13:35
Социальная сеть для ученых заработает в 2019 году
Новости
20 сентября, в 19:33
Мадрид примет финал Лиги чемпионов в 2019 году
Общество
03 октября, в 18:32
Образ будущего России

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо