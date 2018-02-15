В 2020 году в Краснодарском крае запустят «ветровые фермы»

Через два года на побережье Азовского моря в Краснодарском крае заработают ветряные электростанции.

Об этом после заключения соглашения на инвестиционном форуме в Сочи сообщил в своем Twitter-аккаунте губернатор региона Вениамин Кондратьев.

“Пожалуй, главное соглашение для Кубани на форуме — с компанией «Ветро ОГК». Строительство ветроэлектростанций в Ейском и Темрюкском районах станет прорывом для этих территорий и даст новый импульс к развитию курортного потенциала Азовского побережья. В работу их введут в 2020-м”, – написал он.

Добавим, что администрация Краснодарского края подписала со структурой госкорпорации «Росатом» – компанией «ВетроОГК» соглашение в четверг, 15 февраля. Так, компания собирается построить ветроэлектростанции на территории региона общей мощностью 200 МВт. Стоимость проекта оценивается в 20,5 миллиардов рублей.