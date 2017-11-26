В 26 странах мира проходит Географический диктант

В воскресенье, 26 ноября, для желающих принять участие в масштабной образовательной акции открылось более 2300 площадок в 26 странах.

Как сообщает ТАСС, в этом году Географический диктант проводится уже в третий раз.

Акция организована Русским географическим обществом, а инициатором ее проведения выступил президент России Владимир Путин.

В этом году к Географическому диктанту присоединились Австралия, Азербайджан, Аргентина, Великобритания, Дания, Норвегия, Сербия, Сирия, Турция, Черногория, Чехия, Китай, Румыния и другие страны.

Главная площадка акции расположена в Московском госуниверситете имени Ломоносова, куда пришли проверить свои знания по географии видные российские деятели – президент РГО Сергей Шойгу, ректор МГУ Виктор Садовничий, члены Ученого совета РГО, а также известные спортсмены.

Кроме того, площадки проведения диктанта открылись на научно-исследовательском судне “Академик Федоров” в Мурманске, а также в поезде Нижний Новгород – Москва и “Стриже” сообщением Москва – Берлин.

Все желающие смогут проверить знания географии в режиме онлайн на сайте диктанта до 30 ноября.