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04 февраля, в 19:19
Новости

В Афинах проходит митинг за изменение названия Республики Македония

Греки считают, что македонцы не имеют права «присваивать» себе название исторического географического региона

В центре Афин начался митинг «Македония – это Греция», в нем принимают участие почти 140 тысяч человек. Об сообщает ТАСС со ссылкой на полицию Греции.

Уточняется, что сами организаторы оценивают количество участников в 1 миллион человек. Митингующие требуют не использовать в названии Бывшей Югославской Республики Македония (БЮРМ) слово «Македония».

В Греции считают, что Республика Македония не имеет права «присваивать» себе название исторического географического региона Македония, 51% которого находится в Греции, 38% – в Республике Македония, 11% – в Болгарии и 1% – в Албании. Правительство страны хочет добиться изменения названия своих соседей, доказав таким образом, что славянские «македонцы» не могут быть потомками древнегреческих македонцев.


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