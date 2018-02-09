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09 февраля, в 22:41
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В Армении открылся первый НИИ шахмат

Методику преподавания этой дисциплины будут изучать в Ереване

В пятницу, 9 февраля, в Ереване при Армянском государственном педагогическом университете имени Хачатура Абовяна открылся Научно-исследовательский институт шахмат.

Как передает ТАСС, новый НИИ займется подготовкой преподавателей шахмат в школах, а также разработкой методов обучения этой дисциплине.

Как отметил ректор университета Рубен Мирзаханян, Армения является единственной страной в мире, где шахматы включены в общеобразовательную программу и обязательны для изучения.

На базе института будут исследоваться все аспекты шахмат и их преподавания в школе – от педагогического и психологического до социологического и образовательного.


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