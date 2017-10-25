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В Асбесте открыли спортивно-игровой комплекс и благоустроили сквер

Мероприятия проведены в рамках программы формирования комфортной городской среды

В Асбесте полностью выполнили программу 2017 года по формированию комфортной городской среды.

Для жителей города обосновали две обновленных площадки — двор по улице Махнева и городской сквер по улице Мира, сообщается на официальном портале правительства Свердловской области.

Горожан с открытием программных объектов от имени губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева поздравил и.о. министра энергетики региона Николай Смирнов.

Он подчеркнул, что успешная реализация подобных проектов возможна в том случае, если цель объединяет всех желанием облагородить свою территорию и сделать ее более красивой, уютной и комфортной.

В новом комплексе есть тренажеры, баскетбольно-волейбольная площадка, зоны отдыха и игровые зоны для маленьких детей.

 


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