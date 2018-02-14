Сегодня:
$
Нефть
Золото
14 февраля, в 22:14
Новости

В атмосфере над Аляской нашли изотоп урана

Такая частица обнаружена впервые за 20 лет наблюдений

Научная норвежско-американская группа обнаружила неподалеку от Алеутских островов неизвестную аэрозольную частицу, содержащую обогащенный уран.

Как сообщается в исследовании, опубликованном на портале ScienceDirect, частица с высоким содержанием изотопа урана U-235 зафиксирована в атмосфере впервые за 20 лет наблюдений.

Уточняется, что она была найдена на высоте около семи километров.

Исследователи пока точно не могут сказать, откуда появилась частица, но выразили убеждение, что точно не из природного источника. Анализ возможных траекторий ветра и исследование дисперсии воздушных масс указывает на то, что аэрозольное скопление возникло в одной из азиатских стран – Северной Корее, Японии или Китае.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
07 февраля, в 23:15
Ученые нашли способ улучшать память людей
Новости
08 февраля, в 21:47
Минобрнауки создаст искусственный организм – зачем?
Общество
21 февраля, в 15:23
Запись в первый класс началась: как выбрать хорошую школу?

Оставить комментарий

avatar