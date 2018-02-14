В атмосфере над Аляской нашли изотоп урана

Научная норвежско-американская группа обнаружила неподалеку от Алеутских островов неизвестную аэрозольную частицу, содержащую обогащенный уран.

Как сообщается в исследовании, опубликованном на портале ScienceDirect, частица с высоким содержанием изотопа урана U-235 зафиксирована в атмосфере впервые за 20 лет наблюдений.

Уточняется, что она была найдена на высоте около семи километров.

Исследователи пока точно не могут сказать, откуда появилась частица, но выразили убеждение, что точно не из природного источника. Анализ возможных траекторий ветра и исследование дисперсии воздушных масс указывает на то, что аэрозольное скопление возникло в одной из азиатских стран – Северной Корее, Японии или Китае.