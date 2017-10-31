В Барнауле пройдет выставка художника Микалоюса Чюрлениса

В Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая в городе Барнауле открывается выставка работ известного литовского художника Микалоюса Чюрлениса.

Экспозиция начнет работу 4 ноября в 17:00 в рамках ежегодной всероссийской акции «Ночь искусств», сообщается на официальном сайте администрации Алтайского края.

На выставке будут представлены 70 факсимильных копий знаменитых полотен художника, которые предоставил культурный центр «Дом Чюрлениса», расположенный в Вильнюсе. Оригинальные работы мастера посетителям экспозиции увидеть не удастся, так как их не вывозят из музеев.

Но профессионалы считают, что факсимильные копии максимально идентичны оригиналам и прекрасно отражают образный мир художника, поэтому даже самые искушенные ценители искусства ничего не потеряют.

Микалоюс Чюрленис известен не только как художник, но и как композитор, широко раздвинувший границы литовской культуры.

Выставка работ Микалоюса Чюрлениса в Барнауле будет открыта до 10 декабря.