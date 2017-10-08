В Барселоне прошел митинг против независимости Каталонии от Испании

В Барселоне состоялся митинг в поддержку территориальной целостности Испании. Демонстранты держали в руках как испанские, так и каталонские флаги и выкрикивали лозунги «Я — испанец» и «Каталония — это Испания».

Как сообщает телерадиокорпорация BBC, на улицы Барселоны вышли десятки тысяч человек. В субботу, 7 октября, в других городах страны также прошли митинги за единство Испании.

В воскресенье, 8 октября, премьер Испании Мариано Рахой исключил отделение Каталонии от страны, он считает, что национальное единство сохранится, для этого правительство будет применять все инструменты, которые предусматривает законодательство.

Референдум в Каталонии прошел 1 октября, более 90% проголосовали за отделение от Испании, еще 7,8% респондентов выступили против независимости Каталонии. При этом 2% бюллетеней были пустыми, а еще 0,89% оказались испорченными. В общей сложности в прошедшем референдуме приняли участие свыше 2,2 миллионов человек.

Ранее «Практика» писала о том, что силовикам Каталонии запретили применять силу во время референдума.