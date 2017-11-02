В Барселоне провели митинг в поддержку Каталонии

В Барселоне состоялся митинг в поддержку бывшего правительства Каталонии.

В четверг, 2 ноября, в полдень по местному времени представители общественности собрались на площади святого Иакова, чтобы выразить свой протест официальной позиции Испании, сообщает РИА Новости.

Таким образом местные жители отреагировали на призыв Национальной Каталонской Ассамблеи, которая выступает за автономию.

Вышедшие на площадь люди скандировали лозунги: «Пучдемон — наш президент», «Долой испанское правосудие», «Долой испанский флаг», «Свобода». В руках они несли большой плакат с просьбой о свободе «политическим заключенным».

Ранее «Практика» неоднократно освещала события, происходящие в Испании. Напомним, позиция Мадрида по вопросу независимости Каталонии однозначна. После референдума об автономии официальные власти Испании приняли решение о роспуске каталонского парламента.