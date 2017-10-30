В базу «Подвиг народа» внесли документы Вермахта о советских солдатах

Министерство обороны РФ внесло в базу данных интернет-портала «Память народа» новую информацию. Туда попали данные из документов Вермахта, которые с 1945 года хранились в США.

Информация на 275 тысячах листов касается советских солдат и военнопленных, пишет ТАСС со ссылкой на Владимира Попова, начальника управления Минобороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества.

Попов подчеркнул, что за 10 месяцев 2017 года было обработано более 2,5 млн документов и 1,5 млн карточек солдат, по которым удалось восстановить истории многих военнослужащих, которые погибли на войне. Все эти данные были исследованы и упорядочены в каталогах.

Уточненные списки, в которых обновилась информация по 5383 советским воинам, которые погибли в годы ВОВ, переданы в администрации 47 городов и других населенных пунктов. Их нанесут на мемориальные плиты.