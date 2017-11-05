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В Белом доме назвали одну из главных тем встречи Путина и Трампа

Встреча российского и американского лидеров сейчас согласовывается

В воскресенье, 5 ноября, представитель Белого дома заявил, что одной из главных тем, которую будут обсуждать на возможной встрече президенты США и России, станет КНДР. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Представитель американской администрации подчеркнул, что, поскольку Россия граничит с Северной Кореей, то она также обеспокоена сложившейся ситуацией. Кроме того, он отметил, что будучи членом ООН Россия имеет обязательства по соблюдению резолюции СБ ООН.

Ранее президент США Дональд Трамп сказал о том, что обсуждаемая встреча с российским лидером является важной, во-первых, потому что в итоге Москва может помочь усилить давление стран на Пхеньян, а во-вторых, потому что в ходе переговоров Трамп и Путин также смогут обсудить ситуацию на Украине.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков сообщил, что в настоящий момент согласовывается встреча лидеров России и США, которая, возможно, пройдет на саммите АТЭС во Вьетнаме.


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