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В Берлине 88-летнюю женщину посадили в тюрьму за отрицание Холокоста

Пожилая дама приговорена к шести месяцам тюрьмы

Суд в Берлине приговорил 88-летнюю женщину к шести месяцам лишения свободы. Такое наказание ей назначили за отрицание Холокоста.

Немка Урсула Хавербек, несмотря на преклонный возраст, выступила в Берлине с утверждением, что во времена правления нацистов в Германии не было геноцида евреев. Женщина уже не в первый раз высказывается на эту тему — ей было вынесено несколько обвинительных приговоров, пишет ТАСС. Но, несмотря на это, она еще ни разу не отбывала наказание в тюрьме.

Наказание грозит тем, кто отрицает Холокост, с 22 марта 2007 года. В этот день ГА ООН приняла резолюцию, которая призывает все страны отвергать любое отрицание Холокоста. Ранее «Практика» писала о том, что Урсулу Хавербек приговорили к 10 месяцам тюрьмы в ноябре 2015 года, а затем назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 8 и 11 месяцев (в сентябре и октябре 2016 года соответственно). Однако в тюрьму пенсионерка попала только сейчас — в октября 2017 года.

 


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