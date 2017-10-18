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18 октября, в 00:08
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В Берлине открылась экспозиция в честь 100-летия революции в России

На ней представлено около 500 уникальных экземпляров

В Германии открылась масштабная экспозиция, посвященная 100-летию революции в России, а также последствиям переворота для Европы в целом и Германии в частности. Выставку открыли в Немецком историческом музее в центре Берлина.

Экспозиция рассказывает о предпосылках революции, обо всех ее этапах и, конечно же, последствиях, пишет РИА Новости. Название выбрано соответствующее — «1917. Революция. Россия и Европа». В залах музея уже сейчас выставлено более 500 уникальных экспонатов: часть из них привезли из музеев, часть — из частных коллекций. В числе экспонатов предметы быта, одежда, скульптуры, картины и много другое.

Подготовка длилась около четырех лет — два с половиной года назад готовиться к открытию стали особенно активно. И вот теперь экспозиция, разработанная Немецким историческим музеем совместно с Швейцарским национальным музеем, начинает свою работу. Она продлится до 15 апреля 2018 года.


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