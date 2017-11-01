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В Бразилии организовали балетную протестную акцию

В мае текущего года подобный протест уже был организован артистами, однако тогда их не услышали

Артисты Муниципального театра оперы и балета в Рио-де-Жанейро организовали необычный протест в балетном стиле в связи с тем, что им не выплачивают заработные платы уже более полугода.

Как сообщает информационное агентство ТАСС, во вторник, 31 октября, музыканты и балерины исполнили различные номера прямо на ступенях у входа в театр.

Отмечается, что в последние месяцы в связи с осложнившейся финансовой ситуацией театр был вынужден исключить из репертуара главные постановки, включая знаменитый балет «Лебединое озеро».

Также известно, что текущий балетный протест не является первым. Так, в мае текущего года артисты уже выступали против задержки выплат, однако тогда их акция не была услышана.

Ранее «Практика» информировала о том, что министр культуры РФ посетит премьеру балета «Нуреев».


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