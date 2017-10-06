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06 октября, в 15:01
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В Челябинской области после «минирований» возбудили уголовные дела

За сентябрь - октябрь поступило около 200 ложных звонков

Главное управление министерства внутренних дел по Челябинской области сообщило о возбуждении девяти уголовных дел после ложных звонков о минировании в Челябинске и Копейске.

По данным замначальника полиции областного главка МВД Михаила Филимонова, за период с сентября по 6 октября всего поступило 184 ложных звонка о минировании зданий в регионе, информирует ТАСС.

Все поступившие сообщения были проверены, однако ни одно из них не подтвердилось. «Взрывные устройства нигде не установлены», — заявил министр общественной безопасности области Евгений Савченко. Также, по его словам, из «минированных» объектов было эвакуировано порядка 110 тысяч человек.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. С того времени по 6 октября ущерб от «телефонных террористов» уже составил более 300 миллионов рублей.

Ранее «Практика» писала о том, что здание Арбитражного суда в Екатеринбурге эвакуировали из-за звонка о минировании.


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