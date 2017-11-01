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В чемпионате мира по самбо поучаствует рекордное количество стран

Соревнования пройдут в Сочи с 9 по 13 ноября

В четверг, 9 ноября, в Сочи стартует чемпионат мира по самбо, в котором примут участие 600 самбистов из 93 стран мира.

Как рассказал президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков, это рекорд по количеству представителей, передает ТАСС.

Впервые на соревнования приедут спортсмены из Египта, Китая, Кот-д’Ивуара, Сент-Люсии, Гонконга и Бангладеша.

«Уверен, всех нас ждет настоящий спортивный праздник, который не обойдется без сенсаций. В этом году на континентальных чемпионатах отличились спортсмены из Сейшельских островов, Тринидада и Тобаго, Венесуэлы, Гонконга и Тайваня, проявив силу духа и волю к победе. Уверен, что действующим чемпионам в Сочи будет очень непросто защитить свои титулы», — поделился Шестаков.

Площадкой для проведения чемпионата станет арена «Айсберг». Соревнования продлятся пять дней и завершатся 13 ноября.


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