В ДНР и Киеве сообщили о нарушении режима перемирия

В ДНР сообщили о нарушениях режима перемирия: за сутки в республике произошло более 30 обстрелов. В результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили серьезные ранения.

В ходе 33 обстрелов было использовано 1274 боеприпаса, пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителя ДНР в Совместном центре по контролю и координации. Тем временем, в пресс-центре штаба украинской спецоперации в Донбассе сообщили о том, что за прошедшие сутки ДНР увеличила обстрел украинских позиций и 16 раз нарушила перемирие. В ответ военным Украины пришлось 13 раз применить пехотное оружие.

Ранее «Практика» не раз писала об обстрелах Донецка.