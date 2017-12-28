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В Донбасс направлено более 73 тонн гуманитарной помощи

Международный Красный Крест направил в ДНР продукты, предметы гигиены и офисное оборудование

Международный Красный Крест оказал гуманитарную помощь жителям Донецкой области.

Как сообщает ТАСС, на неподконтрольную Украине территорию были отправлены продуктовые и гигиенические наборы, а также офисное оборудование общим весом около 73 тонн.

В четверг, 28 декабря, погранслужба Украины сообщила, что через КПП “Новотроицкое” в Донецкой области въехали четыре грузовых автомобиля с гуманитарным грузом, принадлежащих Международному комитету Красного Креста.

Жтелям Донбасса доставили продуктовые и гигиенические наборы, а также офисное оборудование.

Отмечается, что ранее Россия направила жителям Донбасса около 450 тонн гуманитарной помощи.


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