В Донбасс направлено более 73 тонн гуманитарной помощи

Международный Красный Крест оказал гуманитарную помощь жителям Донецкой области.

Как сообщает ТАСС, на неподконтрольную Украине территорию были отправлены продуктовые и гигиенические наборы, а также офисное оборудование общим весом около 73 тонн.

В четверг, 28 декабря, погранслужба Украины сообщила, что через КПП “Новотроицкое” в Донецкой области въехали четыре грузовых автомобиля с гуманитарным грузом, принадлежащих Международному комитету Красного Креста.

Жтелям Донбасса доставили продуктовые и гигиенические наборы, а также офисное оборудование.

Отмечается, что ранее Россия направила жителям Донбасса около 450 тонн гуманитарной помощи.