В Древнем Коринфе нашли 14 могил с артефактами

Греческие археологи обнаружили в Древнем Коринфе 14 могил, которые датированы I-IV веком нашей эры. В более ранних слоях обнаружено еще несколько захоронений — по предварительным данным, они принадлежат еще более древнему эллинистическому периоду

Древний Коринф был основан в 700 году до нашей эры и располагался на перешейке, который соединял Пелопоннес с другой частью Балкан, пишет N+1 со ссылкой на сайт Министерства культуры и спорта Греции. В 146 году до нашей эры город захватили и сожгли. После этого на месте города стали жить римские вольноотпущенники — такое решение принял Юлий Цезарь.

Спустя века, в 2016 году, в Коринфе нашли двухэтажный комплекс захоронений, который использовался еще со времен до-греческого периода. В 2017 году это предположение подтвердилось: там обнаружили могилы и предметы быта.