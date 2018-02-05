В Египте нашли гробницу с дрессированными обезьянами

Археологи обнаружили в Египте гробницу с дрессированными обезьянами, возраст которой около 4400 лет.

В министерстве по вопросам древностей считают, что это открытие поможет возродить туристический сектор страны, сообщается на сайте Phys.org. Гробница находится возле знаменитых пирамид на плато Гиза недалеко от Каира.

Вероятно, эта гробница принадлежала женщине Хетпет, которая, по мнению археологов, была близка к древним египетским королевским дворам 5-й династии.

«Гробница сделана из глиняного кирпича. На стенах нарисованы картины, изображающие Хетпет, которая наблюдает за различными сценами охоты и рыбалки», – сказано на сайте.

В других сценах также изображены прирученные обезьяны, которых обычно содержали в качестве домашних животных, собирающих фрукты. Подобные сцены были найдены в других гробницах, принадлежащих к 12-й династии. На другой картине обезьяна танцует перед оркестром.

Ученые считают, что у Хептеп была еще одна гробница в западном некрополе Гизы, поэтому раскопки будут продолжаться до ее обнаружения.