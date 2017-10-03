В Египте отметили прогресс в создании российской промзоны

Возле Порт-Саида в Египте может появиться российская промышленная зона. Переговоры по ее созданию еще ведутся, но Тарек Кабиль, министр торговли и промышленности, отметил в них большой прогресс по всем направлениям.

Подписание документа о создании свободной экономической зоны может состояться до конца 2017 года. Промышленная зона, в которой будут производить транспорт, продукты нефтехимии и железобетонные изделия, станет отправной точкой нового этапа экономического сотрудничества двух стран и будет отвечать общим интересам, сообщает РИА Новости. На переговорах Тарек Кабиль подчернкул, что выражает надежду на привлечение инвесторов со всего мира: и из России, и из стран Евразийского экономического союза.

На переговорах также отметили рост товарооборота между Россией и Египтом — только за первые семь месяцев 2017 года он составил 2,527 миллиарда $ США. Египетский экспорт при этом вырос на 27,3 % — он составил 388 миллионов $.

В феврале 2016 года Россия и Египет заключили договор о создании российской промышленной зоны около Порт-Саида. Там будут расположены российские компании, которые ориентируются на рынки Египта, Африки и Ближнего Востока.