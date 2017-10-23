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23 октября, в 18:48
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В Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями

Временами может падать небольшой снег

Во вторник, 24 октября, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями.

Местами пройдет небольшой снег, сообщает официальный портал Екатеринбурга. Синоптики обещают северный ветер со скоростью 4-9 метра в секунду, возможны небольшие порывы до 12 метров в секунду.

В ночь на вторник температура воздуха опустится ниже нулевой отметки и составит — 5 градусов по Цельсию. Днем воздух прогреется до нуля.

Согласно предварительным данным, во вторник и среду погода будет холодной, без существенных осадков. Ситуация может измениться ближе к концу недели.

Ранее «Практика» сообщала, что в России зимняя температура воздуха будет держаться в пределах нормы. Однако, если не рассматривать среднестатестические показатели, то будут периоды сильных потеплений и похолоданий.  А вот будет ли предстоящая зима снежной, пока неизвестно. Это синоптики смогут спрогнозировать в скором времени.


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