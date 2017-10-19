В Екатеринбурге появились первые новогодние елки

В Уральском федеральном университете начали подготовку к Новому году. Холлы вуза украсили елками из лекций студентов и огромными циферблатами.

Так руководство вуза решило отпраздновать 97-летие УрФУ, сообщает портал «Новости Урала». Все желающие могут оставить под одной из елок подарок для университета или написать пожелание.

Директор медиацентра УрФУ Алексей Фаюстов отметил, что было принято решение подарить новогоднее праздничное настроение студентам, несмотря на то, что до Нового года еще 2,5 месяца.

«Важную роль в композициях играет циферблат, который показывает, что до столетия вуза осталось три года»,- подчеркнул Фаюстов.

Главные здания университета украсили композицией из 20 елей с лентами магистров. Всего в корпусах учебного заведения установили 40 елок.

Студентам понравилась данная идея, они активно пишут поздравления и делятся в соцсетях фотографиями с красочными установками.