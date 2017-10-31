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31 октября, в 14:32
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В Эстонии ввели в эксплуатацию новые казармы НАТО

Стоимость строительства составила €43 млн

Министр обороны Эстонии Юри Луйк принял участие в торжественном открытии комплекса для солдат Сил обороны и НАТО. Объект расположен в военном городке Тапа, а его площадь составляет около 40 тысяч квадратных метров.

Комплекс состоит из 20 зданий и построек, в нем находятся учебные помещения, вспомогательные здания, столовая площадью порядка 5,5 тысячи квадратных метров и три казармы, каждая из которых рассчитана на 30 рабочих мест и 300 спальных мест, сообщает РИА Новости.

«Чуть более года минуло с решения саммита НАТО в Варшаве о размещении военных контингентов альянса в странах Балтии и Польше», — напомнил Луйк и подчеркнул, что Эстония сумела быстро построить необходимую инфраструктуру для союзников и местных военных.

Ранее «Практика» писала о том, что НАТО, Россия и Китай могут договориться между собой о сотрудничестве в борьбе с терроризмом и экстремизмом в Африке, отказавшись от конкуренции.


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