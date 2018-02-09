В Facebook может появиться кнопка “палец вниз”

Социальная сеть Facebook тестирует новую кнопку Downvote, которая позволит пользователям скрывать нежелательные комментарии, оставляя свое мнение о них.

Как передает портал Tech Crunch, опция голосования против, которая будет проиллюстрирована кнопкой “палец вниз” не является противоположностью так называемого “лайка”. Она необходима для того, чтобы пользователи могли фильтровать нежелательные комментарии. Выбранные реплики можно будет пометить как оскорбительные, вводящие в заблуждение или не соответствующие теме сообщения.

В Facebook уточнили, что на данный момент новая кнопка доступна лишь небольшому числу пользователей, так как опция запущена в тестовом режиме.

Praktika.ru регулярно освещает нововведения социальных сетей. Как сообщалось ранее, компания Facebook намеревается выделить гранты создателям наиболее успешных групп.