В Финляндии открыли гибридный центр угроз ЕС-НАТО

Гибридный центр угроз ЕС-НАТО открыли в Финляндии. Он фокусируется на разработке мер безопасности от мелких и крупных угроз.

Об этом сообщает портал Deutsche Welle. ЕС и НАТО объединились, чтобы бороться с гибридными угрозами на севере Европы.

Гибридные угрозы требуют гибридного сопротивления, и теперь Европейский Союз и НАТО создали первый совместный центр для противостояния многогранным угрозам стабильности. Центр, официально учрежденный Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и Верховным представителем ЕС Федерикой Могерини, основали в Финляндии.

В НАТО уже есть два десятка аккредитованных центров передового опыта, но это первый в ЕС. Девять европейских стран, а также Финляндия и США, подписались под учредительными документами в качестве сторонников.

Гибридные угрозы представляют собой «смесь военных и невоенных средств агрессии, сочетание скрытых и открытых операций и мер. Все, от пропаганды, дезинформации до фактического использования нерегулярных сил, от твитов до танков является гибридной угрозой».