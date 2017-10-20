В Финляндии появится посол по вопросам гибридных угроз

В Финляндии учредили должность посла по вопросам гибридных угроз. Громкое заявление сделал Тимо Сойни, министр иностранных дел Финляндии.

Посол будет заниматься вопросами выявления и отражения атак гибридного характера, пишет Life со ссылкой на ведомство. Под гибридными угрозами понимается угроза сочетания сразу нескольких видов потенциальных опасностей: скрытых операций, диверсий и даже кибервойны.

Ранее «Практика» писала о том, что Финляндия была признана самой безопасной страной в мире, а затем повысила уровень террористической угрозы.