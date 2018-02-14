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14 февраля, в 21:02
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В Германии общественный транспорт станет бесплатным

Этот законопроект распространяется на самые загрязненные города страны

Под давлением Европейского Союза, чтобы обуздать загрязнение воздуха, немецкое правительство заявило, что рассматривает план, который сделает общественный транспорт бесплатным в самых загрязненных городах, сообщает USA today.

Письмо, направленное Еврокомиссару по вопросам окружающей среды Кармену Велле, было написано министром окружающей среды Германии Барбарой Хендрикс, министром сельского хозяйства Кристианом Шмидтом и начальником канцелярии канцелярии Петра Альтмайера.

Правительство Германии предложило схему бесплатного общественного транспорта, чтобы побудить людей оставлять свои автомобили дома, тем самым снижая выбросы двуокиси азота и твердых частиц.

Правительство выбрало пять городов для развертывания программы: Бонн, Эссен, Ройтлинген, Мангейм и город Херренберг, который находится к югу от Штутгарта — один из самых сильно загрязненных городов Германии.

Также, как сообщается, предлагалось установить “зоны с низким уровнем выбросов” для крупных транспортных средств-перевозчиков, увеличив количество такси с электрическим приводом и повысив стимулы для электрических автомобилей в целом.

 


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