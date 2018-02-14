В Германии общественный транспорт станет бесплатным

Под давлением Европейского Союза, чтобы обуздать загрязнение воздуха, немецкое правительство заявило, что рассматривает план, который сделает общественный транспорт бесплатным в самых загрязненных городах, сообщает USA today.

Письмо, направленное Еврокомиссару по вопросам окружающей среды Кармену Велле, было написано министром окружающей среды Германии Барбарой Хендрикс, министром сельского хозяйства Кристианом Шмидтом и начальником канцелярии канцелярии Петра Альтмайера.

Правительство Германии предложило схему бесплатного общественного транспорта, чтобы побудить людей оставлять свои автомобили дома, тем самым снижая выбросы двуокиси азота и твердых частиц.

Правительство выбрало пять городов для развертывания программы: Бонн, Эссен, Ройтлинген, Мангейм и город Херренберг, который находится к югу от Штутгарта — один из самых сильно загрязненных городов Германии.

Также, как сообщается, предлагалось установить “зоны с низким уровнем выбросов” для крупных транспортных средств-перевозчиков, увеличив количество такси с электрическим приводом и повысив стимулы для электрических автомобилей в целом.