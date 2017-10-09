В Германии выбрали самую большую тыкву сезона

В воскресенье, 8 октября, в немецком городе Людвигсбург подвели итоги соревнования на самую большую тыкву. Для этого каждый овощ-гигант погрузчиками опускали на весы.

В итоге победителем стала тыква весом 1008 килограмм, сообщает RT. Овощ вырастил 24-летний фермер из Бельгии, по словам которого подобных результатов удалось достичь за счет правильного ухода. Это уже не первое подобное соревнование, в 2016 году рекорд составил 1190 килограмм.

В начале 2017 года на оптовом рынке рыбы и морепродуктов Цукидзи в Токио прошел аукцион, где был продан гигантский тихоокеанский голубой тунец весом в 212 килограмм. Лот ушел с молотка за 74,2 миллиона иен (около $640 тысяч).

Ранее «Практика» писала о том, что из Приморского океанариума сбежал гигантский тихоокеанский осьминог.