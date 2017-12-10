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10 декабря, в 12:22
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В Германии выставили на торги деревню

В населенном пункте проживают 15 человек

В Германии неизвестный приобрел на аукционе деревню Альвине, в которой проживает 15 человек. Она находится на федеральной земле Бранденбург.

Лот ушел с молотка за 140 тысяч евро, передает ТАСС.

Торги были организованы аукционным домом Karhausen, и участник, заинтересовавшийся населенным пунктом, пожелал сохранить анонимность. Известно, что он проживает в Берлине или в Брандербурге.

Представитель аукционного дома отметил, что покупатель выразил намерение сделать что-то хорошее на благо жителей.

Сообщается, что деревня Альвине расположена в лесистой местности, и на данный момент в ней проживают всего 15 человек. При этом некоторые дома пребывают в разрушенном состоянии или вовсе пустуют. Их ремонт, по предварительным данным, оценивается в два миллиона евро.

Глава проданного на торгах поселения отметил, что надеется на то, что новый владелец деревни приведет в порядок здания, в которых еще можно жить.

 


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