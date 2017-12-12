В Голландии перестали использовать орланов для ловли дронов

Полиция Нидерландов приняла решение отказаться от программы по использованию хищных птиц для поимки нелегально запущенных квадрокоптеров.

Как передает издание NOS, голландские правоохранительные органы закрывают программу орланов в связи с ее неэффективностью. Все отправленные в отставку птицы будут помещены в комфортные условия обитания.

Уточняется, что птицы пользуются небольшим спросом, а их подготовка обходится гораздо дороже, чем ожидалось. Кроме того, контролировать пернатых в реальных условиях оказалось сложнее, чем на показательных выступлениях по случаю официальных мероприятий.

Издание отмечает, что программа по использованию орланов для ловли дронов была запущена год назад, и за это время птиц так и не удалось опробовать в работе.