В Гонконге продали чашу времен империи Сун за рекордную сумму

В Гонконге на торгах Sotheby’s «пустили с молотка» редчайший китайский фарфор — чашу для мытья кистей рук времен династии Сун, изготовленную между 960-м и 1127-м годами.

Торги за лот стартовали с $10,2 миллионов, однако уже через 20 минут сумма изделия возросла до $37,7 миллионов. «Эта чаша побила мировой рекорд любой китайской керамики», — сообщается на официальном сайте Sotheby’s.

Имя покупателя неизвестно, он сделал решающую ставку по телефону через своего представителя. В самом старейшем в мире аукционном доме пояснили, что чаша была сделана мастерами императорского двора во времена Северной династии Сун. Изделие является примером чрезвычайно редкого китайского фарфора.

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