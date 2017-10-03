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03 октября, в 14:47
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В Гонконге продали чашу времен империи Сун за рекордную сумму

Изделие приобрел анонимный покупатель

В Гонконге на торгах Sotheby’s «пустили с молотка» редчайший китайский фарфор — чашу для мытья кистей рук времен династии Сун, изготовленную между 960-м и 1127-м годами.

Торги за лот стартовали с $10,2 миллионов, однако уже через 20 минут сумма изделия возросла до $37,7 миллионов. «Эта чаша побила мировой рекорд любой китайской керамики», — сообщается на официальном сайте Sotheby’s.

Имя покупателя неизвестно, он сделал решающую ставку по телефону через своего представителя. В самом старейшем в мире аукционном доме пояснили, что чаша была сделана мастерами императорского двора во времена Северной династии Сун. Изделие является примером чрезвычайно редкого китайского фарфора.

Ранее «Практика» писала о том, что самыми дорогими живописными произведениями, проданными на торгах русского искусства Sotheby’s в Лондоне, стали работы Исаака Левитана – «Лето» и «Заросший пруд», ушедшие за 908,8 тысяч фунтов каждая.


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