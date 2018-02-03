В Госдуме не видят смысла в министерстве одиночества

Член партии ЛДПР и глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов не видит смысла в создании министерства одиночества и введении дополнительной бюрократии, которая в последствии превратится в “пустую болтовню”.

“Я не понимаю смысла. Что будет это министерство делать? – цитирует Нилова РИА Новости. – Вводить дополнительную бюрократию, потом вводить какого-нибудь ответственного человека, который сам в этом ничего не понимает, который будет ездить по совещаниям, писать сухие доклады, давать свои сухие, никому не нужные предложения в общий итоговый документ”.

По мнению политика, создание такого ведомства обернется пустой бюрократией и формальным исполнением поручений.

Нилов считает, что для решения проблемы одиночества необходимо изучать причины его появления и бороться с ними. Если решить социальные, финансовые, идеологические и другие проблемы, то вырастет качество жизни и одиночества не будет.

В пятницу, 2 февраля, Praktika.ru писала, что Валентина Матвиенко предложила создать министерство одиночества.