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29 октября, в 11:57
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В Госдуме отреагировали на слова Волкера о поставках оружия Украине

Юрий Швыткин отметил, что США заинтересованы в увеличении напряженности, поскольку им надо продвинуться к границе

Курт  Волкер, спецпредставитель Госдепа США, сообщил о том, что американские власти рассматривают возможность поставок оружия на Украину.  Громкое заявление он сделал на встрече с депутатами Верховной рады Украины.

В России тут же прокомментировали слова представителя Госдепа. На тему поставок оружия высказался Юрий Швыткин, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, пишет RT. Он заявил, что в том случае, если США призывают к мирному осуществлению процессов, то и в своих действиях должны этому следовать. Но сейчас, по мнению Швыткина, Америка демонстрирует лишь агрессивную политику по отношению к юго-востоку Украины.

Также Швыткин отметил, что США заинтересованы в увеличении напряженности, поскольку им нужно приблизиться к российско-украинской границе. Кроме того, он сообщил, что не исключает и других провокаций со стороны Америки.


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