В Госдуме России предложили разрешить несогласованные демонстрации

Представитель Государственной думы Российской Федерации Владимир Сысоев готовит корректировки в закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», которые позволяют россиянам проводить собрания без одобрения мэрии.

Об этом государственный деятель рассказал телевизионному каналу RT. Отмечается, что Сысоев предлагает свободные общие сборы для граждан РФ, если эти митинги или демонстрации не создают конфликтных ситуаций и не пропагандируют экстремизм.

Депутат убежден, что согласование собраний с мэрией того или иного города — это лишняя бюрократическая процедура, которая только приносит ненужные конфликты в общество.

При этом действующее законодательство подразумевает взыскание за участие в несогласованной общественной акции до 20 тысяч рублей или до 40 часов исправительных работ.

В то же время организатору такого мероприятия может грозить до 30 тысяч рублей штрафа или до 50 часов обязательных работ.