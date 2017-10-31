В Госдуму РФ внесут закон о биологической безопасности

Геннадий Онищенко, бывший главный санитарный врач РФ, заявил о том, что в Госудму внесут закон о биологической безопасности россиян. По его словам, законопроект уже разрабатывается и вскоре будет внесен в Госдуму. Ожидается, что его внесут уже в декабре.

Онищенко подчеркнул, что необходимо контролировать работу всех зарубежных лабораторий, которые проводят клинические исследования на территории России. Ситуация со сбором биоматериалов может дать возможности нанесения вреда, поэтому сейчас является особенно острой, сообщает Россия 1.

Ранее «Практика» писала о том, что Владимир Путин сделал громкое заявление о том, что кто-то целенаправленно собирает биологические материалы россиян, причем речь идет о разных этносах.