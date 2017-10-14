В Грузии завершился переход к парламентской республике

Грузинский парламент принял новую конституцию, которая превращает Грузию в парламентскую республику.

Об этом сообщает BBC. Грузинский парламент преодолел президентское вето и утвердил проект новой конституции. Замечания президента Грузии Георгия Маргвелашвили были отклонены большинством депутатов.

Изменения завершают переход к парламентской форме правления. Выборы 2018 года станут последними прямыми президентскими. С 2024 года президент страны будет назначаться избирательной коллегией из 300 представителей. Также с 2024 года парламентские выборы будут проходить по полностью пропорциональной системе.

Парламентская оппозиция Грузии называет изменения проектом одной партии «Грузинская мечта». Часть оппозиционеров покинула зал во время голосования по документу.